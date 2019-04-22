Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну 10 22.04.2019, 20:15

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Бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области запрещен въезд в Украину до 2021 года.

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну. Об этом сообщается на сайте службы.

В погранслужбе отметили, что Саакашвили в сентябре 2017 незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину. В связи с этим правонарушением ему запретили въезд в страну до 2021 года.

«Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий», — отмечается в сообщении.

Накануне Саакашвили рассказал, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Он сделал это после оглашения результатов экзитполов по итогам второго тура выборов президента. Саакашвили отметил, что он уже купил билет и планирует защитить себя в суде. По его словам, действующий глава государства Петр Порошенко ввел запрет незаконно.