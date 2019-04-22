Бесплатные ролики на YouTube сделали британского подростка богачом 22.04.2019, 20:21

1,508

16-летний Эдвард Риккетс рассказал, как за год смог заработать десятки тысяч фунтов стерлингов.

Шестнадцатилетний подросток из Великобритании Эдвард Риккетс рассказал, как за год смог заработать десятки тысяч фунтов стерлингов, работая трейдером. Своей историей юноша поделился с журналистами The Sun, передает lenta.ru.

В настоящий момент прибыль Риккетса, по его словам, составляет 63 тысячи британских фунтов (около 5,2 миллиона рублей). На эти деньги парень купил дорогой кошелек, туфли и золотую подвеску, но планирует накопить на Mercedes и поездку в США для всей семьи.

При этом еще год назад Риккетс был обычным школьником. Он случайно наткнулся на Instagram-аккаунт трейдера с фото роскошной жизни и захотел быть на него похожим. Парень попросил у трейдера совета, но тот разочаровал его, сказав, что у него нет шансов продвинуться в этом бизнесе без соответствующего образования. Подросток не послушал советчика и решил все же попробовать силы в трейдинге. Первая попытка стала неудачной: Риккетс потерял все вложенные деньги.

Юноша не сдался и устроился раздавать листовки на вокзале, параллельно учась трейдингу по бесплатным видео на YouTube. Заработанные деньги он снова вложил в дело, и на этот раз преуспел. Риккетс говорит, что если бы не YouTube-ролики, его бы снова постигла неудача.

С помощью видео он научился предугадывать, когда стоит ставить на подъем валюты, а когда — на понижение. Эдвард признался, что не последнюю роль в его успехах сыграл «брексит», так как британский фунт стал чаще колебаться.