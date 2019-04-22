В Беларуси заметно выросли суммы, которые мошенники воруют с карточек 2 22.04.2019, 20:39

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Что нужно сделать, чтобы снизить риск кражи?

В Беларуси в 2018 году на 27% снизилось общее число краж денег с банковских карточек. При этом общая сумма всех мошеннических операций увеличилась на 10%, а средняя сумма одной такой кражи выросла до 43 долларов (годом ранее — 28 долларов). Это следует из отчета банковского процессингового центра о тенденциях и случаях мошенничества в сфере банковских платежных карточек за 2018 год. Специалисты центра выпустили рекомендации, как обезопасить себя при онлайн-оплате товаров и услуг, передает tut.by.

В прошлом году на 9% снизилось количество успешных мошеннических операций с использованием поддельных карточек.

— Такое поведение мошенников обусловлено общемировым развитием социальной инженерии, ростом кибер-преступлений, сферы интернет-коммерции, а также стремлением злоумышленников скрыть мошеннические операций на небольшие суммы под видом легитимных операций держателя, что в свою очередь повышает привлекательность получения «быстрых и легких» доходов, — отмечается в отчете.

При этом в конце прошлого года увеличилось количество мошеннических операций с использованием реквизитов карточек с применением технологии 3-D Secure. «Это вызвано всплеском фишинга с применением социальной инженерии в отношении доверчивых и беспечных граждан, которые предоставляют мошенникам все необходимые для осуществления платежей/переводов реквизиты, включая данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и пароли 3-D Secure», — поясняют в банковском процессинговом центре.

Из каких стран чаще всего воруют деньги?

В 2018 году было зафиксировано 8 случаев кражи денег через поддельные карточки, в том числе в США и Мексике.

— По итогам 2018 года, как и в предыдущем году, лидером по использованию поддельных карточек в банкоматах остаются страны Азии: 64% — Индия, 28% — Индонезия, 2% — США, оставшиеся 6% приходятся на Российскую Федерацию, Доминиканскую Республику и Тайвань. 68% от общего количества скомпрометированных карточек, по которым прошли мошеннические операции с использованием поддельных карточек в 2018 году, подверглись скиммингу в Санкт-Петербурге (10% в 2017 году).

В банковском процессинговом центре отмечают всплеск мошеннических операций на интернет-ресурсах торговцев, зарегистрированных на территории Беларуси. «Также стабильно высокий уровень количества компрометации данных держателей карточек посредством вредоносного программного обеспечения, а также на различных сайтах с сомнительной репутацией», — уточняют в банковском процессинговом центре.

Что нужно сделать, чтобы снизить риск кражи?

Специалисты банковского процессингового центра советуют завести отдельную карточку для онлайн-покупок. Пополнять счет непосредственно перед онлайн-шопингом, и только на сумму покупки. При этом хранить крупные суммы денег на карточке не рекомендуется. Эксперты также рекомендуют подключить дополнительную аутентификацию 3D Secure. «Не осуществляйте ввод пароля 3D Secure, если отсутствует безопасное соединение по протоколу https», — советуют специалисты.

Также рекомендуется использовать последние версии браузеров и не скачивать на мобильные телефоны и планшеты контент из сомнительных источников. «Не вводите данные карточки на сайтах, предлагающих поучаствовать в разнообразных акциях с последующей выплатой денежных призов», — отмечают в банковском процессинговом центре.

Из других рекомендаций — обновлять программное обеспечение на устройствах, не открывать ссылки и файлы, которые получили из ненадежных источников.

«Пользуйтесь интернет-банкингом на защищенной компьютере с ограниченным физическим доступом к нему посторонних физических лиц, — отмечают эксперты. — Не заходите в интернет-банкинг через открытые сети WI-FI».

— Лучшим способом борьбы с карточными мошенниками остается личная осторожность каждого участника безналичных расчетов. Держатели банковских платежных карточек должны быть осведомлены, что банки никогда не направляют запросы, не осуществляют телефонные звонки и не отправляют SMS-сообщения о блокировке карточек на номера мобильных телефонов держателей для уточнения реквизитов карточки или персональных данных, — отмечали ранее в банковском процессинговом центре. — Также напоминаем, что держатели должны быть проинформированы о недопущении разглашения реквизитов карточки посторонним лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка и лицам, которые пытаются помочь при использовании карточки.