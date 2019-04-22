Землетрясение на Филиппинах: воду выплеснуло из бассейна небоскреба на улицу 22.04.2019, 20:57

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иллюстрационное фото

Очевидцы сняли произошедшее на видео.

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов. Произошедшее было заснято очевидцами, видеоролик разошелся по сети, передает lenta.ru.

На видео с разных ракурсов видно, как большие массы воды низвергаются с высоты нескольких десятков этажей.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на Филиппинах в понедельник, 22 апреля, около пяти часов вечера по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от столицы Филиппин, Манилы. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 40,2 километра.