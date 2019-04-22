Белорусские хоккеисты отыгрались с 0:3, но уступили швейцарцам на юниорском ЧМ 22.04.2019, 21:01

Белорусы уступили швейцарцам в овертайме.

В очередном матче юниорского чемпионата мира (U-18) сборная Беларуси в овертайме уступила команде Швейцарии, передает pressball.by.

ШВЕЙЦАРИЯ (U-18) — БЕЛАРУСЬ (U-18) — 5:4 ОТ (3:0, 0:2, 1:2, 1:0)

ШВЕЙЦАРИЯ: Вуйхард; Рубаник — Федлер, Маршан — Валенса — Кнак; Пеццулло — Угацци, Штоффель — Канова — Бардх; Делемонт — Барагано, Дайхлер — Зальцгебер — Йобин; Гуггенхайм — Чантон, Цурхер — Шлапфер — Фюсс.

БЕЛАРУСЬ: Колосов; П.Денисов — Паливко, Оксентюк — Усов — Буяльский; Козорез — Колячонок (к), Кузнецов — Пинчук — Демченко; Федоренчик — Волченков, Онуфриюк — Кришталь — Антошков; Белов — Д.Мартынов — Качеловский; Седов, Пальчик.

ШАЙБЫ: 1:0 — Рубаник (Фюсс, 3.17). 2:0 — Маршан (Пеццулло, 14.07). 3:0 — Зальцгебер (Барагано, 14.50). 3:1 — Пинчук (Колячонок, 21.42). 3:2 — Оксентюк (Усов, Козорез, 39.54). 3:3 — Кузнецов (Демченко, 50.22). 3:4 — Пальчик (Колячонок, Д.Мартынов, 50.40). 4:4 — Фюсс (Цурхер, Шлапфер, 52.06). 5:4 — Канова (Кнак, Барагано, 64.42).

Группа "А": Канада — 9 очков (3 игры), БЕЛАРУСЬ — 7 (4), Чехия — 6 (3), Швейцария — 2 (3), Финляндия — 0 (3).

Группа "В": США — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швеция — 6 (3), Латвия — 3 (3), Словакия — 0 (4).