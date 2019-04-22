закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 21:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

4
  • 22.04.2019, 21:14
  • 1,071

Россельхознадзор сообщает о новой схеме незаконного ввоза яблок из Беларуси.

19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.

При досмотре машины сотрудники обнаружили, что вместе с белорусским картофелем там находились свежие яблоки, запрещенные к ввозу в Россию.

Ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.

Яблоки ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся белорусский сертификат.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», — сообщает российское ведомство.

Яблоки уничтожили.


популярное за неделю

Мнение

Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко
Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман