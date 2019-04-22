Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой 4 22.04.2019, 21:14

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Россельхознадзор сообщает о новой схеме незаконного ввоза яблок из Беларуси.

19 апреля сотрудники Россельхознадзора в Псковской области выявили новую схему незаконного ввоза в Россию яблок из Беларуси.

При досмотре машины сотрудники обнаружили, что вместе с белорусским картофелем там находились свежие яблоки, запрещенные к ввозу в Россию.

Ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.

Яблоки ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся белорусский сертификат.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», — сообщает российское ведомство.

Яблоки уничтожили.