В Дятловском районе кошка во время пожара спасла хозяина 22.04.2019, 21:34

Cама кошка выбраться из горящего помещения не смогла.

В Дятловском районе кошка во время пожара спасла хозяина, но сама выбраться из горящего помещения не смогла. Все произошло днем 20 апреля в деревне Роготно, сообщает МЧС.

О том, что в местечке горит жилой деревянный дом, спасателям сообщила местная жительница. Через пять минут сотрудники МЧС были на месте.

Из окон деревянного строения шел густой дым. На крыльце сидел пенсионер. Мужчина не осознавал, что происходит. Спасатели отвели его от горящего строения и ликвидировали возгорание.

Выяснилось, что в данном доме проживала 74-летняя пенсионерка и 58-летний мужчина, которого женщина приютила, поскольку ему негде было жить. Накануне они выпили, потом женщина ушла в магазин, а мужчина прилег, закурил и уснул. Проснулся от того, что кошка царапала лапой по лицу, и вышел на улицу. К сожалению, животное не смогло выбраться из горящего помещения.

Вероятная причина пожара — неосторожность при курении. Огнем повреждены стена, а также имущество в комнате.