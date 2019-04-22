Зеленский обошел Порошенко на спецучастках в зоне ООС 1 22.04.2019, 21:36

Владимир Зеленский

Военные на Донбассе отдали большинство голосов Зеленскому.

По результатам выборов президента Украины на спецучастках на Донбассе военнослужащие отдали большинство голосов (с разницей чуть менее 300) Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные протоколов спецучастков, которые содержатся на сайте Центризбиркома.

В целом, по данным на сайте ЦИК, в голосовании приняли участие более 35 тысяч военных, из которых 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского на спецучастках достигает 50,4%.

На спецучастках в Донецкой области Зеленского поддержали 13,4 тыс. военнослужащих, Порошенко - 13,1 тыс. При этом кандидат показал лучший результат в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровске, Мариуполе и Волновахе. Порошенко победил на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

На спецучастках в Луганской области Порошенко (4324) обошел Зеленского (4308) всего на 16 голосов. При этом действующий президент победил в Станице Луганской, Рубежном, Лисичанске и Счастье. За Зеленским остались с серьезным преимуществом Сватово и Северодонецк.

Напомним, по результатам первого тура на большинстве спецучастков в зоне ООС тоже лидировал Зеленский, однако Порошенко в абсолютном исчислении обошел оппонента на 200 голосов.

На данный момент по результатам подсчета 99,39% протоколов Зеленский набирает 73,24%, Порошенко - 24,44%. Разрыв между ними почти достигает 9 млн голосов. При этом ЦИК объявит окончательные результаты не раньше 30 апреля.