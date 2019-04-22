Стартовала продажа билетов на матч Беларусь - Германия 22.04.2019, 21:49

Билеты на футбольный матч Беларусь - Германия в рамках квалификации Евро-2020 стоят от 15 до 70 рублей.

Поступили в продажу билеты на матчи квалификации Евро-2020 против Германии и Северной Ирландии, передает официальный сайт АБФФ.

Стоимость билетов на игру против Германии составит от 15 до 70 рублей, на матч против Северной Ирландии – от 5 до 30 рублей.

«При формировании ценовой политики мы понимали, что матч с соперником подобного уровня спровоцирует ажиотаж. Однако постарались найти приемлемую стоимость билетов для любой категории болельщиков. Сектора «Борисов-Арены» разделены на зоны различных ценовых категорий — и потому каждый может найти себе место на трибунах, исходя из пожеланий и возможностей. Единственное, что требуется для приобретения билета — оперативность. Ведь стадион вмещает всего немногим более 13 тысяч мест. Поэтому не откладывайте дело в долгий ящик и поспешите на сайт ticketpro.by для покупки квитка онлайн», – сообщает официальный сайт АБФФ.

Матч Беларусь – Германия состоится 8-го июня, игра против Северной Ирландии пройдет 11 июня. Обе встречи пройдут на «Борисов-Арене» и начнутся в 21.45.