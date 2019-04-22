закрыть
23 апреля 2019, вторник, 0:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Трамп: Мне невозможно объявить импичмент

4
  • 22.04.2019, 21:55
  • 1,417
Дональд Трамп
Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Президент США заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - считает Трамп.

По словам Трампа, “это демократы совершали преступления, а не ваш президент-республиканец!".

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.


популярное за неделю

Мнение

Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко
Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман