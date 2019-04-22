Трамп: Мне невозможно объявить импичмент 4 22.04.2019, 21:55

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Президент США заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - считает Трамп.

По словам Трампа, “это демократы совершали преступления, а не ваш президент-республиканец!".

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2019 г.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.