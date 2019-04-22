Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции 3 22.04.2019, 22:02

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Расследование касается поставок строительных газобетонных блоков.

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении белорусской продукции, информирует hromadske.ua.

За четыре года импорт строительных газобетонных блоков из нашей страны вырос на 57% (только в прошлом году было завезено этой продукции на 11,2 млн долларов). Это привело к тому, что доля украинских производителей на этом рынке снизилась на 7%.

Антидемпинговое расследование с прошлой недели проводит межведомственная комиссия по внешней торговле, которая отреагировала на обращение Всеукраинской ассоциации производителей газобетона.

Украинские чиновники считают, что быстрый рост поставок из Беларуси произошел из-за того, что продукцию привозили по заниженным ценам. И если такая ситуация продолжится, украинские производители будут нести убытки.