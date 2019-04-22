Мустафа Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому 22.04.2019, 22:19

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Мустафа Джемилев

Лидер крымских татар отметил, что для Украины сейчас главное - сохранить стабильность.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который побеждает на выборах президента Украины.

Об этом Джемилев сказал в комментарии “Крым.Реалии”.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными – будем полностью его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - сказал Джемилев.

Он добавил, что для Украины сейчас главное - сохранить стабильность.

Согласно данным ЦИК Украины после обработки 88,81% электронных протоколов, на выборах президента Владимир Зеленский набрал 73.22% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,46.