Белорусские пограничники будут отлавливать призывников на границе 7 22.04.2019, 22:39

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Пограничники будут вручать призывникам повестки при пересечении ими границы.

Во время осеннего воинского призыва 2018 года в Брестской области не удалось обнаружить местонахождение более 500 человек, которые подлежали призыву. Это наивысшая цифра среди всех регионов Беларуси.

Основная причина - несогласованность действий военкомата и правоохранителей, заявили в Генеральной прокуратуре по итогам областного межведомственного оперативного совещания на тему соблюдения государственными органами законодательства о воинской службе.

Участники совещания решили разработать более эффективный алгоритм контроля проведения призывных мероприятий. В частности, милиция будет выискивать тех, кто уклоняется от призыва, с помощью доступных баз данных и по всем возможным местам нахождения призывника.

Пограничники будут вручать призывникам повестки при пересечении ими границы. А военкоматы обязались при выявлении фактов нарушения обязанностей, предусмотренных законодательством о военной службе, инициировать привлечение виновных к ответственности.