«Хлоридная» российская нефть достигла европейских НПЗ 22.04.2019, 23:05

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Некачественная нефть в ЕС попала через Беларусь.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европейского союза получили некачественную российскую нефть. Об этом 22 апреля проинформировало со ссылкой на свои источники специализированное издание enkorr.

"Нефть с повышенным содержанием органических хлоридов, по состоянию на 22 апреля, достигла НПЗ в Германии, находящегося на северной ветке нефтепровода "Дружба". ...Эта нефть завтра достигнет Венгерского НПЗ группы MOL", – говорится в сообщении.

Собеседник enkorr в компании "Укртранснафта" предположил, что реакция представителей НПЗ на некачественную нефть последует 23 апреля, когда в Евросоюзе завершатся пасхальные праздники и люди выйдут на работу.

По данным издания, сама "Укртранснафта" решила не накапливать некачественную российскую нефть в своих резервуарах из-за опасений коррозии.

21 апреля агентство БелТА сообщило, что белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.

Нефтепровод "Дружба" позволяет качать сырье из России в Евросоюз, в Беларуси "Дружба" разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).