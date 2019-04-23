Госдеп США: Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Зеленским 2 23.04.2019, 7:35

Выборы президента Украины отражают демократические процессы в стране.

Государственный департамент США ожидает совместной работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявление об этом размещено 22 апреля на сайте американского ведомства.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Мы также поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают динамичную демократию в Украине через пять лет после Революции достоинства 2014 года и после пяти лет безжалостной российской агрессии", – сказано в документе.

В Госдепартаменте назвали выборы президента Украины мирными и конкурентными, а результат – отражением воли народа.

"Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международных границ и будут продолжать поддерживать Украину в процессе проведения необходимых реформ. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели наших двух стран – безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", – говорится в заявлении.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%. По итогам подсчета 99,8% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24,46%.