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В Березовке к памятнику Ленину возложили венок с надписью «Немецкому шпиону»

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  • 23.04.2019, 7:38
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Фото: Юрий Дешук

Фото с венком активисты выложили в социальные сети.

В городе Березовка, что на Гродненщине, местные активисты решили отметить день рождения Владимира Ленина перформансом: к его памятнику принесли венок с черепами и надписью «Немецкому шпиону», сообщает «Белсат».

Фото с венком активисты выложили в социальные сети.

«Редкий человек вспомнит, что сегодня родился один из самых кровожадных террористов человечества – Владимир Ленин», – пишет Юрий Дешук.

Владимир Ленин (1870-1924 гг.) – лидер Октябрьской революции и один из создателей СССР. Во время его правления в годы Гражданской войны на просторах бывшей Российской империи осуществлялся массовый террор против некоторых социальных классов и всех недовольных господством большевиков.

Возвращался из эмиграции в Россию в 1917 году через территория Германии, с которой в тот момент шла война. Разрешения на проезд Ленина и других революционеров в пломбированном вагоне дали Непосредственно власти Германии. Также есть сведения, что партия большевиков напрямую получала деньги от немецкой разведки. Из-за этого многие его современники называли Ленина «немецким шпионом», хотя формально на спецслужбы Германии он не работал.


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