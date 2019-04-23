Иное дано 10 Игорь Эйдман

23.04.2019, 7:45

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Игорь Эйдман

И вдруг из Киева наносят такой удар по системе Путина.

"Посмотрите на нас. Все возможно". Интересно, понимает ли Зеленский, что обратившись с этими словами к жителям постсоветских республик, он нажил в лице Путина смертельного врага. Ведь российская автократия держится на уверенности населения в принципиальной невозможности перемен. "Путину нет альтернативы. Если не Путин, то кто?" - именно это главный мотив поддержки власти и голосования за действующего президента.

И вдруг такой удар из Киева: иное дано, можно сменить власть, вместо Путина может быть кто угодно и ничего страшного не произойдет. Сакральность власти, ее чудо, тайна и авторитет поставлены под сомнение. В этой ситуации любой молодой яркий политик может раскатать старого, нудного, надоевшего Путина под орех, если не на демократических выборах (которые пока невозможны), то в сознании избирателей.

Поэтому сейчас все усилия Кремля будут направлены на то, чтобы в Украине "опять ничего не получилось", он будет всячески дестабилизировать ситуацию и дискредитировать новые украинские власти.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»