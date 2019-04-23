Премьер Украины объявил о создании новой политической силы к парламентским выборам 4 23.04.2019, 7:55

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Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

Владимир Гройсман намерен объединить людей «с хорошей репутацией».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала ICTV 22 апреля сказал, что пойдет на следующие парламентские выборы с новой политической силой.

"Я готов к любым выборам, я буду принимать в них участие... Однозначно это будет политическая сила, которая объединит людей с хорошей репутацией, которые способны не просто говорить, а делать реальные вещи, которые будут преданы стране. Не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Хочу быть активным, бороться за идеи, внедрять их. Идеи есть, и как их воплощать, я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить о мандате доверия у людей. Если мы этот мандат получим, или когда получим, я сделаю все, чтобы ни один украинский гражданин об этом не пожалел", – сказал премьер.

Гройсман был избран в Верховную Раду по спискам Блока Петра Порошенко. С ноября 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял Верховную Раду, затем стал премьер-министром.