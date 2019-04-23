Как власти «спасали» жлобинский БМЗ 17 23.04.2019, 7:59

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И чем это закончилось.

В 2015-м за несколько недель до «президентских выборов» Лукашенко поучаствовал в запуске новой производственной линии Белорусского металлургического завода в Жлобине. Его пресс-служба вскоре опубликовала снимок: правитель с руководителями завода и вице-премьером Владимиром Семашко жмут на кнопку новой линии на фоне плаката «Мы — стальная опора Беларуси!», пишет «Солидарность».

После запуска линии Лукашенко пообещал заводу государственную помощь, потребовав взамен снизить производственные издержки:

— Сокращать себестоимость, затраты на производство продукции вам придется. Если вы это не сделаете, я даже и рассматривать указ о поддержке предприятия по кредитам не буду. Я вам это говорю искренне и честно, несмотря на политический момент.

Далее были указы о предоставлении БМЗ господдержки в виде выпуска валютных облигаций на 240 млн долларов, чтобы рассчитаться с банками по кредитам, а также 30 млн рублей для обеспечения финансово-экономической устойчивости.

В мае 2017-го Совмин поручил Минфину подготовить проект постановления о возмещении БМЗ процентов за пользование банковскими кредитами. А Минэнерго и другим госорганам было поручено подготовить проект указа о предоставлении БМЗ рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы.

И вот близится новый политический момент. Что мы знаем об успехах БМЗ спустя более трех лет попыток властей помочь ему рассчитаться по долгам за дорогую модернизацию?

Чистая прибыль Белорусского металлургического завода по итогам 2018-го составила 300 тыс рублей. Радоваться этой цифре можно разве что на фоне прошлогодних достижений предприятия: чистого убытка в 3,2 млн рублей.

Как свидетельсвует годовой отчет предпрития за 2018-й, опубликованный на Едином портале электронных услуг, после модернизации жлобинское предприятие имеет высокую долговую нагрузку. За текущий год БМЗ должно выплатить по кредитам и займам более 1,5 млрд рублей.