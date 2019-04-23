Названо место встречи Ким Чен Ына и Путина 10 23.04.2019, 8:09

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На местном вокзале уже расширили ворота для лимузина северокорейского диктатора.

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский, являющимся частью Владивостока. Об этом в понедельник, 22 апреля, написал "Коммерсант", ссылаясь на источники, связанные с подготовкой визита северокорейского лидера. Государственные СМИ КНДР подтвердили факт скорой встречи, не раскрывая подробности о времени и месте, передает dw.com.

Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров. Переговоры между главами государств пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский - студенты получили внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие. Во Владивостоке Ким Чен Ыну будет предложена культурная программа, включающая места, которые посещал его отец в 2002 году. Сам Ким Чен Ын побывает в России впервые.