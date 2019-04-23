Евгений Афнагель: Надеюсь, что Зеленский не будет пожимать руку диктатору 19 23.04.2019, 8:14

4,721

Евгений Афнагель

«Друзья» Лукашенко не лучшим образом заканчивали свою карьеру.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом страны стал Владимир Зеленский.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать результаты президентских выборов в Украине координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгения Афнагеля:

- Начну с того, что если охарактеризовать в целом массовый и неподдельный интерес белорусов к выборам в Украине, то первое слово, которое приходит на ум - зависть.

Жители нашей страны следили за дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на «Олимпийском». Каждый день в социальных сетях обсуждали плюсы и минусы обоих кандидатов. Прикидывали, как бы они голосовали, живя в Украине.

Стоит отметить, что этот интерес не ограничивался социальными сетями. Мои знакомые, родственники, которые далеки от политики, очень интересовались выборами в Украине, спрашивали мое мнение про них. Знаете, это какая-то фантастическая картина, что белорусам были настолько интересны выборы в соседней стране.

Что касается результата украинских президентских выборов, то он был предсказуем. Хотя скажу, что у Петра Порошенко имеются неоспоримые заслуги. Он получил страну в ужасном состоянии. Я имею ввиду войну с Россией, отсутствие армии. В общем, перспективы тогда были очень туманными и в этой ситуации Порошенко смог сохранить независимость Украины, добиться определенных успехов во внешней политике.

Тем не менее, могу сказать, что у белорусов имеется много вопросов к Порошенко. Самый главный - почему он, придя к власти в результате Майдана, восстания против диктатуры, начал налаживать отношения с белорусским диктатором Лукашенко. Поддерживал его, торговал с ним.

Для нас это, действительно, очень непонятно. Тем более, что эту ошибку уже совершал один из предшественников Порошенко — Виктор Ющенко, который был, фактически, адвокатом Лукашенко на Западе.

Мы очень надеемся, что новый президент Украины Владимир Зеленский не будет повторять ошибок предыдущих глав государства. В частности, в отношении нашей страны.

- Если подробнее говорить о политике Порошенко, то почему, на ваш взгляд, он все-таки с таким отрывом проиграл Зеленскому?

- Пять лет назад, в 2014-ом году, украинцы поверили Порошенко. Он тогда говорил очень понятные, нужные и важные вещи. То, что хотели от него услышать.

Мне кажется, Порошенко проиграл потому, что не смог выполнить то, что от него ожидали украинцы. Не смог завершить войну, победив в ней. При этом он торговал со страной-агрессором, поддерживал отношения с олигархами, которых подозревали, в том числе, в поддержке террористов на востоке Украины. В то время, как большинство украинцев не может похвастаться своим достатком, он остается одним из богатейших людей страны и продолжает наращивать капитал.

Ответов на вопросы, которые были ему заданы, в том числе, и во время дебатов он предоставить не смог. Я повторюсь, он сделал много для своей страны, но не сделал всего, что мог. В первую очередь это касается именно внешней политики, отношений с соседними странами, в том числе Россией и Беларусью.

- Беларусь сейчас находится накануне «президентских» и «парламентских выборов». Какой мы может извлечь урок из событий в стране-соседке Украине?

- Заметно, что Лукашенко боится выборов. Он несомненно следит за тем, что происходит в Украине и знает про живой интерес белорусов выборами в соседней стране. Его это сильно пугает, потому что выборы в Украине показали востребованность перемен.

Есть люди, которые говорят, что перемены — это плохо, жить в эпоху перемен сложно, но, на самом деле, для нашего региона это давным-давно уже не так. Для Беларуси и России, которые практически застряли в советском прошлом, очень востребованы перемены. Именно этим вызвана попытка оттянуть срок.

Еще во время «послания» Лукашенко многие ожидали, что «выборы» будут назначены этой осенью, то есть довольно быстро, но мы видим, что дата «выборов» оттягивается. Некоторые аналитики предполагают, что они будут весной следующего года. Ермошина (глава ЦИК Беларуси — прим.Charter97.org) в понедельник вообще заявила про август.

Видно, что Лукашенко, понимая всю картину, которая складывается, пытается оттянуть неизбежное - смену власти в Беларусь. Мы должны быть готовы к президентской кампании и использовать ее для того, чтобы сменить власть в стране, чего хотят 90% белорусов.

Попытки властей оттянуть как можно дальше эту неприятную для них дату, большой роли не играют. Ведь это может произойти намного раньше и не обязательно перемены будут приурочены к выборам.

Еще раз подчеркну, самый главный итог интереса белорусов к украинским выборам это то, что в белорусском обществе существует огромный запрос на перемены, их ожидание.

Именно поэтому для белорусов выборы в Украине, наверное, стали в истории наших двух стран самой глобальной новостью, которая читается до сих пор.

- Какой должна быть политика нового президента Украины в отношении Беларуси?

- Президент Украины должен помнить, что он стал президентом в результате честных, свободных выборов. За саму возможность их проведения украинцы жертвовали даже своими жизнями. Я надеюсь, что Владимир Зеленский будет поддерживать белорусов в осуществлении их главной мечты — проведении свободных, демократических выборов и никогда не будет пожимать руку диктатору-преступнику, как делали его предшественники.

Кроме того, я бы посоветовал Зеленскому помнить, как не самым лучшим образом закончили свою политическую карьеру те, кто пожимал руку Лукашенко ради своих бизнес-интересов, сиюминутной выгоды, принося в жертву этим вещам идеалы демократии, свободы и, знаете, справедливости.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com