Великий вторник: что можно и что нельзя делать 23 апреля 23.04.2019, 8:40

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Главные приметы второго дня Страстной недели у православных.

Сегодня 113-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 252 дня. Именинники – Зенон (Зинон), Максим, Александр, Терентий, Федор и Яков. Всемирный День книги и авторского права (с 1996 года), а в Украине - День психолога. Кроме этого, православные отмечают Великий вторник, второй день Страстной недели 2019, пишет segodnya.ua.

Какой сегодня праздник 23 апреля

День святого Георгия или Сан-Жорди отмечают 23 апреля в Испании. Местные жители называют этот праздник Днем влюбленных. Некоторые исследователи полагают, что праздник связан с легендой о том, как святой Георгий убил дракона и подарил принцессе красную розу, выросшую из капли драконьей крови. Именно поэтому 23 апреля Барселона буквально усыпана букетами красных роз. По традиции юноши дарят своим девушкам красные розы, а девушки дарят юношам книги.

Приметы на 23 апреля

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

В дождь выехать 23 апреля – удачной дороге быть.

Если 23 апреля кто-то идет навстречу с полным ведром – уступите ему дорогу, не переходите путь своей удаче.

На пороге не здороваются и не прощаются, чтобы не поссориться.