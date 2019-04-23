Роман Бессмертный: Новому президенту нужно как можно быстрее сформировать повестку дня 4 23.04.2019, 8:43

1,499

Роман Бессмертный

Украина переходит к новому этапу в своей истории.

Об этом в интервью Укринформу заявил экс-посол Украины в Беларуси, кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Роман Бессмертный:

- Первое, что важно - определенный этап истории закончился. Выбрали. Теперь пусть специалисты анализируют, что и как было. В социальных сетях нужно стабилизироваться, там идет наибольшая дискуссия. На улицах Киева, в городах, селах другая ситуация. И для того, чтобы все это стабилизировалось, и вошло русло - нужно сформировать повестку дня.

А это значит, определить перечень вопросов, на которые в первую, вторую, третью и четвертую очереди нужно ответить, чтобы общество пошло, чтобы оно поверило. Так вот задача тех, кто сейчас придет - сформировать такую повестку дня. Какой она может быть? Или исключительно положительной, или конфликтной.

Какой из двух - не так важно. Главное, чтобы эта повестка дня вывела на конструктивную дорогу, вывела на результат. Сформировать по инициативе новоизбранного президента, через его послание определить эти маневры повестки дня.

И тогда не будет иметь значения это 25% на 73%, 80% на 20% или 50% на 50%, ведь все будут говорить: "Наш президент. Наши проблемы. Вот, способ решения. "Будет ли это сделано? Ну, все зависит от государственного менеджмента, от инициатив новых людей, от элиты национальной, которая способна предложить президенту, предложить парламенту - нынешнему и будущему, избранному осенью - свое видение маневра сохранения в модификации курса, кадровой и институциональной замены и так далее.

Это уже зависит от тех ответов, от тех инструментов. которые будут предлагаться. Впрочем нельзя оставлять ситуацию такой, какой она есть сейчас. Потому что это фонтанирование микрогейзеров и вулканов, оно не остановится, если не ввести через повестку дня нацию, общество, регион, этническую группу и тому подобное.