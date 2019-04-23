Нефтяной торг: Европа отказывается от российской Urals 4 Татьяна Маненок, «Белрынок»

23.04.2019, 9:34

3,475

Сможет ли Беларусь скорректировать цены на российскую нефть из-за снижения ее качества?

Проблемы, с которыми столкнулись недавно белорусские НПЗ из-за резкого ухудшения качества российской нефти, дают шанс белорусской стороне пересмотреть подходы к ценообразованию на поставки российской нефти Urals. Белорусская сторона вносит этот вопрос в повестку переговоров постоянно, но безрезультатно. Получится ли на этот раз?

Качество Urals падает давно

Негативная ситуация с поставками нефти через трубопровод «Дружба» проявилась не вчера. Концерн «Белнефтехим» еще четыре года назад бил тревогу, отмечая, что качественные характеристики российской нефти Urals с каждым годом ухудшаются.

Да и в России знают об этой проблеме уже несколько десятилетий, предпринимались даже попытки разделить сорта нефти, но результатом эти попытки не увенчались.

Urals – основной российский экспортный сорт нефти на западном направлении, Это сравнительно тяжелая и высокосернистая нефть. Выход легких фракций из нее небольшой, зато дизтоплива получается больше. Например, выход бензина при процессах каталитического крекинга и висбрекинга из Urals составляет 27,1%, а у Brent – 34,6%. Для сравнения: дизтоплива из Urals получается 37,2%, а из Brent – 34%.

Согласно ГОСТ 51858, традиционная российская экспортная марка Urals получается путем смешения легкой нефти месторождений Западной Сибири и тяжелой сернистой нефти Башкирии и Татарстана. Уровень серы в итоговом «коктейле» должен находиться в пределах от 0,61% до 1,8%, а плотность – 853,7-873,5 килограмм на кубометр. Под эту специфику оптимизированы техпроцессы и оборудование европейских НПЗ.

Китайский экспорт в ущерб европейскому

Однако, как отмечают эксперты, российской трубопроводной монополии – компании «Транснефть» уже не удается стабильно удерживать плотность и содержание серы в Urals в рамках заявленных параметров. В частности, в 2018 году содержание серы в нефтепроводе «Дружба» неоднократно выходило за пределы, предусмотренные российским ГОСТом и достигало 1,81% и даже 1,85%.

Ухудшение качества нефти Urals объясняется тем, что российская малосернистая нефть уходит преимущественно на экспорт в Китай по трубопроводной системе Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В результате в трубопроводную систему, которая поставляет нефть в западном направлении, в том числе и на белорусские НПЗ, попадает все меньше легкой нефти.

Чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, Россия с начала 2018 года в рамках межправительственного соглашения с Китаем почти удвоила трубопроводные поставки малосернистой нефти ESPO Blend в Китай по трубопроводу ВСТО – до 28,3 млн. тонн. При этом России в 2018 году пришлось переориентировать крупные потоки малосернистой нефти с запада на восток, поскольку из-за выполнения пакта ОПЕК+ она не смогла обеспечить прирост новой добычи в Восточной Сибири для увеличения поставок малосернистого сырья в Китай.

«Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по межправсоглашению, а уж европейским покупателям — что осталось», — так прокомментировал ситуацию источник в нефтяной отрасли РФ.

Европейские НПЗ снижают импорт российской нефти

Российская нефть Urals по нефтепроводу «Дружба» поставляется на белорусские НПЗ, а также на НПЗ Польши, Германии, Чехии, Словакии и Венгрии. Ухудшение качества российской нефти вызвало недовольство европейских переработчиков, ибо оно в итоге оборачивается ростом издержек и себестоимости конечных продуктов вкупе со снижением объемов выхода бензинов и прочих «легких фракций», имеющих на рынке наибольшую цену.

Для сохранения техпроцесса европейские НПЗ вынуждены домешивать в «коктейль» легкую, но значительно более дорогую ближневосточную нефть. Как следствие, европейские НПЗ в последние годы сокращают закупки российской нефти из-за повышенного содержания в нем серы.

Согласно заявлениям «Транснефти», в 2018 году компания планировала снизить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» на 7,5%. В Польшу предполагалось поставить 15,115 млн. тонн (снижение на 3,4% по сравнению с 2017 годом), в Словакию – 4,99 млн тонн (–9,4%), в Венгрию – 3,968 млн. тонн (–9,6%), в Чехию – 4 млн тонн (–1%). При этом поставки нефти в Китай по итогам 2018 года планировалось увеличить на 44,5% до 38,3 млн. тонн.

Ущерб для Беларуси может составить несколько сотен миллионов долларов

Концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельные значения по стандарту.

21 апреля состоялось заседание оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти. Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко подтвердил, что на протяжении нескольких дней предприятие фиксирует ухудшение качества транспортируемой нефти по показателю органических хлоридов, превышение от нормативного значения составляет более 20 раз.

Мозырский НПЗ 22 апреля заявил, что в течение нескольких последних дней перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования, некоторое пришлось остановить на ремонт.

Российсквя «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь, источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча. «В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы», — сообщила компания.

Беларусь будет настаивать на компенсации издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти, заявил БелТА председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Полный ущерб пока просчитать сложно, ибо, как было сказано, «некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время».

Основной ущерб связан с угрозой повреждения сложного технологического оборудования на НПЗ из-за резкого превышения в поставляемой нефти хлорорганических соединений. В денежном выражении потери могут исчисляться от десятков до многих сотен миллионов долларов, сообщил А. Рыбаков.

Аргументы для нового торга

Очевидно, что низкокачественная нефть требует дополнительных затрат на ее переработку для получения белорусскими НПЗ нефтепродуктов европейского качества.

К тому же, если часть параметров поставляемой нефти не соответствует оговоренным стандартам, это является предметом для переговоров, в том числе относительно ценовых условий поставок сырья. Белорусская сторона давно пытается увязать качество поставляемой на белорусские НПЗ российской нефти с ее ценой. И сделать это путем снижения премии российским поставщикам при формировании цены на нефть для Беларуси.

Недавно в концерне «Белнефтехим» отметили, что российские нефтяные компании по-прежнему не поддерживают предложение белорусской стороны о снижении размера премии в формуле цены на поставляемую по «Дружбе» в Беларусь российскую нефть сорта Urals. Однако теперь у официального Минска появились достаточно веские аргументы не только потребовать компенсацию за понесенный ущерб от некачественной российской нефти, но и пересмотреть формульные подходы к ее ценообразованию при поставке на белорусские НПЗ.

Татьяна Маненок, «Белрынок»