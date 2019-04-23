Хуан Гуаидо: Выйдем на улицы для спасения нашей страны 23.04.2019, 9:52

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Более половины штатов Венесуэлы испытывают проблемы с электричеством из-за режима Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в понедельник сообщил, что 13 из 23 штатов Боливарианской Республики остаются без постоянной подачи электричества. Об этом он написал в своем Twitter.

«Согласно нашему отчету, 22 апреля 13 штатов Венесуэлы испытывают серьезные проблемы с подачей электричества и в трех штатах подача энергии восстановлена наполовину», — написал он.

Оппозиционер вновь заявил, что уход Николаса Мадуро необходим «для восстановления нормальной страны». «1 мая вместе выйдем на улицы для спасения нашей страны», — подчеркнул он.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остался Каракас и большинство штатов.