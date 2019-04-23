В штабе Зеленского назвали приоритеты в работе нового президента 23.04.2019, 10:04

Владимир Зеленский

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Большая пресс-конференция на эту тему состоится сразу после объявления официальных результатов выборов.

Победитель президентской гонки в Украине Владимир Зеленский уже наметил ряд приоритетов, по которым будет вестись работа – это украинский язык, тарифы, коррупция и война в Донбассе, заявил член команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает ТСН.

Так, Разумков указал, что в Украине государственным продолжит оставаться украинский язык и президент будет лично заниматься его развитием.

Разумков также напомнил избирателям о том, что снижение тарифов и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников не является компетенцией главы государства, однако новый президент будет живо интересоваться обоснованностью коммунальных тарифов и влиять на обеспечение условий для качественной работы правоохранительных органов и судов.

Относительно боевых действий на территории Донбасса Разумков признал, что "прямо сейчас" закончить войну президент не в состоянии.

Также член штаба Зеленского пообещал большую пресс-конференцию шоумена сразу после объявления официальных результатов выборов – именно там можно будет узнать, что думает по актуальным вопросам сам победитель выборов.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. По итогам обработки почти 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали более 73% избирателей, за Петра Порошенко – почти 24,5%.

Президент Петр Порошенко поздравил Зеленского с победой, а также пообещал не уходить из политики и национальные интересы Украины и достижения его команды за пять лет президентского срока.

Вслед за действующим президентом Зеленского поздравил премьер-министр Владимир Гройсман. Он также поблагодарил Порошенко за достижения на посту главы государства.

Зеленского также поздравили президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. В свою очередь, в посольстве США выразили надежду, что Зеленский продолжит в отношениях с Вашингтоном курс, избранный его предшественником Петром Порошенко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничество Украины и Альянса при президенте Зеленском. Президент Европейского Совета Дональд Туск напомнил лидеру президентской гонки о необходимости продолжать реформы и борьбу с коррупцией.