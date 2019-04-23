Задержание, изолятор и штраф: полоцкий активист не доехал до Бреста на митинг 3 23.04.2019, 10:27

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Алесь Круткин

История с таинственным исчезновением Алеся Круткина получила продолжение.

Получила продолжение история с таинственным исчезновением полоцкого активиста и блогера Алеся Круткина, о которой сообщали правозащитники "Весны" 18 апреля. Тогда было известно, что от Круткина, который активно призывал минчан на молебен в защиту Куропат 15 апреля у резиденции Лукашенко, несколько дней не было никаких сведений. На связь с друзьями он не выходил, на сообщения не отвечал.

Сам Круткин, говорит, что он просто "ушел на 6 дней в подполье", потому что боялся задержания за призывы к проведению акции в Минске.

А в субботу 20 апреля активист решил выехать в Брест, чтобы присоединиться к воскресному митингу противников строительства аккумуляторного завода.

О дальнейшем развитии событий Круткин написал на своей странице в «Фейсбуке»:

"В субботу, 20:04., пытался выехать автостопом на митинг в Брест, но задержали на шоссе под Полоцком... Отобрали телефон и отвезли в Полоцкий РОВД. Потом сидел 2 суток в камере, а 22 апреля в суде мне присудили 15 базовых по статье 23.34 КоАП (часть 2). Два моих мобильных телефоны арестовали до уплаты штрафа".

Круткин также сообщает, что в камеру ИВС, где его содержали, приходил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома подполковник Вячеслав Петкун, а через какое-то время и начальник Полоцкого РОВД полковник Лев Казарян, который настойчиво просил его «не мутить воду у него на районе".