Макрон представит план реформ в ответ на требования «желтых жилетов» 23.04.2019, 10:39

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции проведет специальную пресс-конференцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг наконе-то представит долгожданный ответ на почти полугодовые уличные протесты "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В четверг вечером Макрон проведет официальную пресс-конференцию, чтобы объявить о серии реформ, разработанных после масштабных национальных дебатов, которые он начал в ответ на протесты.

Ожидается, что он объявит о важных, но не революционных реформах, включая снижение налогов для среднего класса, а также отмену административной школы ENA, которая стала прямым источником финансирования для французской элиты.