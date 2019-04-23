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Макрон представит план реформ в ответ на требования «желтых жилетов»

  • 23.04.2019, 10:39
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции проведет специальную пресс-конференцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг наконе-то представит долгожданный ответ на почти полугодовые уличные протесты "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В четверг вечером Макрон проведет официальную пресс-конференцию, чтобы объявить о серии реформ, разработанных после масштабных национальных дебатов, которые он начал в ответ на протесты.

Ожидается, что он объявит о важных, но не революционных реформах, включая снижение налогов для среднего класса, а также отмену административной школы ENA, которая стала прямым источником финансирования для французской элиты.


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