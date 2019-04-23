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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

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  • 23.04.2019, 10:41
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Поставки прекращены из-за некачественной нефти из РФ.

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, сообщает "Интерфакс".

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал С.Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил Гриб.

По его словам, "экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объёме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, сообщил Гриб, белорусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних - прим.)".

Он также отметил, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого года решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объёмов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти. "Падение (экспорта - прим.) произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок", - сказал Гриб.

"Сокращение объёмов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.


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