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Ученые: Спорт приносит больше счастья, чем деньги

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  • 23.04.2019, 10:44
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Для психического самочувствия физические нагрузки важнее счета в банке.

К такому выводу пришли учёные из университетов Оксфорда и Йеля, пишет healthinfo.ua.

Говорят, что счастье за деньги не купишь, но зато эти деньги можно потратить на приобретение абонемента в спортзал. А вот физические нагрузки и делают людей более счастливыми. Новое исследование ученых из двух авторитетных университетов показало, что уровень счастья у любителей спорта выше, чем у людей, не испытывающих материальных проблем. Другими словами, спорт позволяет испытывать больше приятных эмоций, чем деньги.

Такие выводы учёные получили в ходе исследования с участием более миллиона американцев. У всех спрашивали о том, как часто они испытывали негативные эмоции за последние 30 дней. К примеру, из-за стресса, депрессий или эмоциональных проблем. У всех людей также узнавали уровень их физической активности и материальный достаток. Оказалось, что любители регулярных физических нагрузок испытывают негативные эмоции всего 35 дней в году. У тех, кто спортом не занимался, количество плохих дней было на 18 больше.

Но что еще более важно, физически активные люди ощущали себя настолько же счастливыми, как и те, кто не занимался спортом, но зарабатывал больше денег. Другими словами, для получения чувства счастья необязательно стремиться к более высокому заработку - достаточно чаще посещать спортзал. Но очень важно не допускать перетренированности, поскольку избыток физических нагрузок начинал производить противоположное воздействие на показатели счастье человека.


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