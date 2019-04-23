Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов постсоветским структурам

Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов постсоветским структурам5
- 23.04.2019, 10:55
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Кандидат в президенты Украины сделал очень интересное заявление.
Владимир Зеленский, который побеждает во втором туре выборов президента Украины, бросил вызов постсоветским структурам и особенно Владимиру Путину. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер.
Об этом депутат рассказал в интервью DW.
"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину", - заявил Галер.
"Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе", - добавил он.
Галер считает, что в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому.
Он выступил за диалог с Россией, так как проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.