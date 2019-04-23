Что мальтийские рыцари делали в белорусских Столовичах? 1 23.04.2019, 11:06

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Неизвестные страницы истории рода Радзивиллов.

Владения мальтийского ордена были рассеяны по всему миру. Образованный в эпоху крестовых походов, Орден должен был помогать пилигриммам, христианским паломникам, лечить страждующих и раненых борцов за обладание Гроба Господня в Палестине. С 11-го века рыцари-госпитальеры, а потом и чины Мальтийского Ордена накопили немалое влияние и богатства. Европейские государи охотно дарили представителям Ордена выгодные привилегии, торговые предприятия, мельницы, промыслы, земельные наделы, пишет сайт "Литвин".

Рыцари держали в своих руках не только банковский капитал Европы, но и торговлю многих европейских стран с Новым светом, с Вест-Индией. Мальтийские рыцари имели свой экономический интерес в Карибском бассейне, где активно торговали рабами, сахарным тростником, прочими колониальными товарами. Правда, присутствие рыцарей на Карибах прервала конкуренция с Французской Вест-Индской Компании, которая в конце концов выкупила у них права на островные колонии.

После взятия турками острова Родос (1522 год), где рыцари потеряли свои цитадели, командование Ордена решило укрепиться на скалистой Мальте. Здесь была возведена новая крепость с мощными каменными бастионами, которая подпала под вассалитет испанского вице-короля Сицилии.

В конце 16 века крепость мальтийских рыцарей могла появиться и на землях Великого княжества Литовского. Они облюбовали местечко Столовичи, куда прибыли по приглашению князя Николая Криштофа Радзивилла.

В 1608 году мальтийский рыцарь Мартин Судо уговорил вступить в Орден князя Сигизмунда Кароля Радзивилла (1591 – 1642) во время обучения в Болонском университете (Италия). По приказу отца Сигизмунда Кароля в Столовичах выделялся земельный участок для постройки здания мальтийской командории, которой должны принадлежать имения в Столовичах и в Потейках. Однако князья поставили условие перед Орденом — командорами должны быть впредь только представители Радзивиллов и никто иной. В крайнем случае командором мог быть какой-нибудь влиятельный пан из аристократии ВКЛ.

Конечно, условия мальтийские рыцари безоговорочно приняли. На исходе декабря 1610 года Сигизмунд Кароль посетил Мальту, где через два года великий магистр госпитальеров Алоф де Вильякур произвел его в мальтийские рыцари со всеми полагающимися атрибутами и ритуалами. С немалым энтузиазмом подключился молодой князь Сигизмунд Кароль к делу борьбы с алжирскими и берберскими пиратами, свирепствовавшими на морях. Он был храбр и быстро снискал уважение товарищей по Ордену.

Правда, за честь находиться среди мальтийских рыцарей Радзивиллам приходилось платить звонкой монетой, отправляя каждый год немалые суммы чистым золотом прямиком на Мальту. Для производства таких платежей приходилось скупать земли вокруг Столовичей, чтобы увеличивать доходность имений командорства.

В 1616 году скончался отец Сигизмунда Кароля. Теперь столовичский командор мог быть полноправным и неограниченным властелином родовых земель. Магистр Алоф де Вильякур, заметив его возросшие финансовые возможноси, решил поручить командору пробить идею организации командорства в богатом Кракове. Из этой затеи ничего не вышло из-за сопртивления местной элиты. К 1625 году командор из Столовичей руководил командорством в Познани, за что был удостоен в свое время должности Генерального комиссара госпитальеров.

Пребывание мальтийских рыцарей в Столовичах было отмечено возведением каплицы в честь Божьей Матери Лоретанской, выстроенной в 1637 – 1639 годах для рыцарей. Боевой и подвижнический путь командора из рода Радзивиллов завершился в Италии в 1642 году, где Сигизмунда Кароля Радзивилла и схоронили. Его прах покоится в Асизи. В соборе Святого Иоанна на Мальте изваяна статуя, представляющая Сигизмунда Кароля.

После смерти Сигизмунда Кароля Столовичская командория возглавлялась разными владетельными особами, но не из рода князей Радзивиллов. Среди командоров имена известных польско-литивнских аристократов: Казимир Пац, граф Мауриций де Сакс, Бартоломей Стецкий.

Командория в Столовичах возвращается к роду Радзивиллов только в 1776 году, когда ей суждено попасть под руку князя Михаила Иеронима Радзивилла. Он сдавал имение арендаторам за 30 тысяч злотых . Треть этой суммы перечислялась в штаб-квартиру госпитальеров в Петербурге, где император Всероссийский Павел Первый милостиво приютил представителей Мальтийского ордена. Это произошло после аннексии Мальты в 1798 году Наполеоном.

Последним командром в Столовичах был Леон Радзивилл, который распоряжался имением до 1817 года, когда император Александр Первый запретил всякую деятельность мальтийских рыцарей на территории империи.

ныне в Столовичах память о мальтийских рыцарях хранит здание бывшего костела Иоанна Крестителя, выстроенное в 1740-х годах на месте старой орденской каплицы. Храм был построен в стиле виленского барокко известными архитекторами 18 века Иоганном Глаубицем и Иосифом Фонтана. Бывший католический храме переделан в православную церковь Успения Пресвятой Богородицы.