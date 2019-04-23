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В Украине подал в отставку губернатор Закарпатья Геннадий Москаль

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  • 23.04.2019, 11:34
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Геннадий Москаль
Фото: lb.ua

Председатель Закарпатской ОГА уходит по собственному желанию.

В Украине Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию.

Как передает censor.net, об этом сообщает его пресс-служба.

"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий Президента Украины, - говорится в заявлении. - Согласно статье 9 Закона полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины.

Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию".


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