Белорусы отреагировали на слова Лукашенко о билборде «Выконвай хуткасны рэжым» 23 23.04.2019, 11:40

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Появилась петиция с призывом поддержать родной язык.

На сайте «Удобный город» появилась петиция «У падтрымку беларускай мовы», в которой авторы возмущаются дискриминацией белорусского яызка. Ее подписали уже 83 человека. Рассказываем, как она связана со свежим посланием Лукашенко и «языковым вопросом», пишет kyky.org.

Для справки: во время послания Лукашенко затронул тему о двуязычности нашей страны. Вот его речь: «Где-то какие-то вывески меняются оперативно, еще что-то… Слушайте, до глупостей доходит. Еду по дороге – трасса, как ее называют, президентская. Вынесено табло «Выконвай хуткасны рэжым». Ну понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. А едет русский человек. Или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. «Выконвай. Хуткасны. Рэжым». Хуткасны! Ну понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит, и «режим» написано! Ну 50 процентов населения – с запасом говорю, – поймут, что требует дорожник или гаишник. Но остальные ж не поймут! Да и притом неправильно переведут, с ошибками. Пришлось вернуть название нормальное, которое... Оно у нас в крови! А кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?»

О петиции

Белорусы напомнили, что Конституция закрепляет равные права и условия для двух государственных языков. Но вот мова, в отличие от русского языка, то и дело сталкивается с трудностями. Например, в городе мало вывесок на белоруском («хуткаснага рэжыму» недостаточно), от чиновников не требуют одинакового уровня владения двумя языками, суды проводят на русском и так далее. К слову, в прошлом году отчаявшиеся и вовсе просили добавить мову в бланки, которые нужно заполнить, чтобы стать в очередь на получения места в детском саду для ребенка. Власти же признали количество белорусскоязычных школ в крупных городах малым: их 46,6%.

В связи с этим белорусы просят: оформлять дорожные знаки на мове; каждому желающему обеспечить возможность в полной мере учиться на белорусском, поощрять к преподаванию на мове преподавателей специальными премиями; создать белорусскоязычный вуз и поддерживать аналогичные частные инициативы. Через 12 дней сбор подписей завершится, и обращение направят в Минобр и УГАИ МВД Беларуси. Вы также можете присоединиться, если поддерживаете инициативу, – для этого достаточно перейти по ссылке и заполнить соответствующие поля.