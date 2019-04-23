Ким Чен Ын прибудет в Россию на бронепоезде 10 23.04.2019, 11:49

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Ким Чен Ын

Правители КНДР и РФ могут встретиться уже в среду.

Северокорейский правитель Ким Чен Ын в среду, как ожидается, на бронепоезде прибудет на российскую пограничную станцию Хасан, пишет "Европейская правда".

"Ожидается, что после небольшой остановки поезд отправится во Владивосток", - сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна поездом во вторник и прибудет во Владивосток в среду. СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

На приморской пограничной станции Хасан расположен Дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году.

Ожидается, что встреча Путина и Кима станет первой встречей лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Медведевым в 2011 году.