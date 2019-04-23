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«Белнефтехим»: Загрязненная российская нефть поступает в ЕС и Украину

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  • 23.04.2019, 11:58
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Иллюстрационное фото

Председатель концерна подтвердил появившуюся ранее информацию.

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник, сообщает «Интерфакс».

«По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», — сказал Сизов.


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