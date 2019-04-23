Как мама двоих детей из Минска начала тренироваться в декрете 3 23.04.2019, 12:18

Через год после рождения ребенка она уже могла похвастать кубиками.

Минчанка Ирина Смоляк рассказала tut.by о том, как нашла возможность для тренировок, будучи мамой двоих детей: «Главное — всегда искать выход, а не причину».

— Заниматься спортом я начала во время первого декретного отпуска. До этого с упражнениями меня связывали разве что уроки по физкультуре в школе и институте, которые мы с подругами всячески пытались прогулять, считая пустой тратой времени. Оставив трехмесячного сына на мужа, я начала посещать силовые тренировки. Они стали моим спасением в «ограниченном мире» мам в декрете, когда дальше детской площадки и ходить-то никуда не нужно, а все разговоры только о малышах. Тренировки 2−3 раза в неделю стали временем, которое я трачу на себя, и спасали меня от всех тягот заточения. Я полюбила заниматься, полюбила боль, которая приходила на следующий день после интенсивных занятий. Упражнения стали моим наркотиком.

Когда ребенку исполнилось чуть больше года, у его мамы на животе появились «кубики». Да-да, те кубики, о которых все слышали, но мало кто видел. Мой вес равнялся 56 кг при росте 168 см. Это был мой успех!

Когда ребенку исполнилось два года, я приняла волевое решение выходить на работу. Но даже тогда всячески старалась найти время для занятий. Прекратила же я тренироваться, когда узнала о своей второй беременности.

И вот настал январь 2019 года. Старший сын посещает сад, забивает свои первые голы в футбольной школе. Младшему уже год. Пришло время заняться собой и вспомнить свои спортивные успехи.

Итак, имеется женщина 32 лет весом 61 кг при росте 168 см. Она очень хочет посещать фитнес-клуб. У нее заботливый муж, который много времени проводит на работе, а все выходные занимается строительством дома. Старший сын посещает детский сад, и два раза в неделю у него вечерние тренировки. И младший сын, который в силу своего возраста всегда с мамой. При этом отсутствует помощь в виде бабушек и отсутствует автомобиль.

Для начала нужно было найти свободные два (а в идеале три) часа в неделю, которые я бы могла посвятить себе любимой. Оказалось, у меня есть только понедельник и пятница с 8.00 до 17.00 — конечно же, годовалого малыша никто не отменял. Поискав тренировки «мама и малыш», пришла к выводу, что в моем районе это нерабочий вариант — такси или полтора часа в общественном транспорте я не рассматривала.

Что же делать? Начала обзванивать ближайшие фитнес-клубы и уточнять, есть ли у них возможность взять на занятия маму с малышом хоть на какие тренировки. Желающих нас принять не оказалось. Но на пути к красивой фигуре это меня не остановило. Я взяла коляску, погрузила туда малыша и пошла в ближайший ФОК (который за прошлый декретный отпуск стал мне родным). В очередной раз получила отказ на ресепшене. Перед уходом решила уточнить телефон тренера, который вел тренировки в удобное для меня время. Это оказалось моим спасением. Описала напрямую тренеру ситуацию (специально не уточняла, какого возраста ребенок, боялась очередного отказа) и услышала: она с радостью возьмет нас на тренировку. Моему счастью не было предела!

В начале февраля, приготовив увесистый рюкзак с памперсами, салфетками, перекусом, игрушками и водой, мы собрались на первую совместную тренировку. Шли по коридорам ФОКа и приводили в замешательство всех, кто встречался на пути. Кто-то сочувствовал ребенку. Кто-то говорил, что мама — молодец. В раздевалке тренер сразу нас узнала (еще бы!). Уж не знаю, смутил ли ее возраст моего ребенка, но виду она не подала. Первые полчаса занятий мой гиперактивный ребенок не понимал, что это вообще происходит. Затем минут 15 высказывал свое недовольство. На последних 15 минутах спас второй завтрак, который я заблаговременно собрала. В итоге первое занятие я отзанималась на 85%.

Так мои тренировки стали регулярно проходить два раза в неделю. Каждый раз ребенок все больше привыкал — и теперь в зале чувствует себя как дома. Мама тренируется, а он играет. За это короткое время наши занятия превратились из обычного группового шейпинга в смешанные тренировки, которые мы начинаем в тренажерном зале и заканчиваем на TRX-петлях. По времени это 1,5 часа. Моя фигура заметно преобразилась, начали уходить сантиметры. Думаю, к лету это станет еще более заметно! И все это — благодаря смелости тренера.