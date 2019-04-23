Беларусь cобирается нарастить поставки в Украину темных нефтепродуктов 23.04.2019, 12:35

Рост поставок может произойти на фоне ограничений российского экспорта в Украину.

Белорусская нефтяная компания (БНК) рассчитывает на рост экспорта битумов в Украину на фоне ограничений, которые ввела Россия на поставки нефти и нефтепродуктов в эту страну, передает «Интерфакс».

«Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то если они будут прекращены, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси», — сказал журналистам во вторник в Минске заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб.

18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий). В то же время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) — прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.