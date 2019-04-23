Евгений Кузьменко: Для многих украинцев с Зеленским связаны приятные минуты в их жизни 1 23.04.2019, 12:25

Евгений Кузьменко

Феномен нового президента Украины объясняется несколькими обстоятельствами.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины со значительным отрывом от Петра Порошенко стал Владимир Зеленский.

В чем причина такой впечатляющей победы недавно пришедшего в украинскую политику кандидата и какой может быть политика нового президента в отношении Беларуси? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к журналисту украинского издания «Цензор.НЕТ» Евгению Кузьменко:

- Феномен Зеленского связан с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, в этих более чем 70% голосов есть невосприятие очень большой частью украинского общества итогов пятилетнего президентства Петра Порошенко.

Во-вторых, Владимир Зеленский очень умно и тонко провел избирательную кампанию: с минимальной информацией о самом кандидате, с очень мудрой и четко выстроенной информационной политикой.

В-третьих, для огромного числа украинцев Зеленский является человеком, с которым связаны приятные минуты в их жизни: просмотры комических шоу, «95-го квартала», колоссальное количество людей посмотрело «Слугу народа» и ассоциируют с героем сериала самого Владимира Зеленского.

Куда больше хочется проголосовать за человека, с которым ты смеялся и радовался, чем за того, с кем ассоциируется пять лет войны. Я сейчас не говорю о какой-то вине Петра Порошенко, но для избирателя пять лет войны – это срок усталости, которая в такой ситуации наступает гораздо быстрее, чем в мирное время.

- Владимир Зеленский прокомментировал результаты Национального экзит-пола словами: «Как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР – посмотрите на нас - все возможно». Как вы оцениваете эти слова?

- Как очередной гэг (актерская заготовка, афоризм из шоу-бизнеса, который используется в политической среде – ред.).

Нужно быть готовым к тому, что в первые полгода работы Зеленского таких гэгов, заготовок, красивых фраз будет много и они будут апеллировать к той риторике, которую он избрал, а также скрывать ту неуверенность, которая присутствует у Зеленского, как у человека не из политической системы.

В данной ситуации – это красивая фраза. Он пытается представить свое президентство как тот счастливый случай, когда не олигархи, а народ избрал главу государства.

А поскольку это очень редкая история на территории стран бывшего СССР, то, в принципе, такая история должна очень нравится людям. Он это чувствует, поэтому и говорит сейчас эти фразы.

- Какой, по вашему мнению, должна быть политика нового президента Украины в отношении Беларуси?

- Какой она будет в действительности, сразу скажу: не знаю, потому что этого, я думаю, даже близко не понимает еще и сам Зеленский.

Могу предположить, что вначале будут выстраиваться взаимоотношения с главными большими игроками – Россией, Германия, Франция, США. Затем начнется притирка с соседями.

Здесь большое значение для отношений с Беларусью будет иметь, насколько Минск сохранит свой статус-кво в качестве переговорной площадки. Если Лукашенко удастся сохранить эту площадку, вероятно, что отношения между Украиной и Беларусью будут выстраиваться по-новому. Но пока об этом рано говорить, потому что непонятно даже, кто станет основными министрами при Зеленском.

- А есть вариант, что при Зеленском Минск утратит статус переговорной площадки по Донбассу?

- Думаю, что есть. Обратите внимание на комментарий Зеленского по Минским договоренностям. Не помню дословно, но суть его в том, что не он подписывал Минские договоренности, и они вызывают у Зеленского много скепсиса.

То, что кандидат в президенты Зеленский подчеркивал, что Минские договоренности были подписаны не им, уже достаточное основание полагать, что при его президентстве существует довольно большая вероятность их ревизии. А значит – и перенесение переговорной площадки в другую страну.

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