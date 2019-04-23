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Как Россия вводит внутреннюю цензуру через «суверенный» интернет

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  • 23.04.2019, 12:55

Документ одобрен Советом Федерации РФ.

Совет Федерации РФ вслед за Государственной думой одобрил законопроект о «суверенном» интернете в России, сообщает «Голос Америки».

За документ проголосовали 151 сенатор, четверо выступили против при одном воздержавшемся.

Неожиданным событие не назовешь. Некоторую пикантность ему придало то, что в ходе обсуждения законопроекта в здании Совфеда из-за проблем с электричеством на время пропал интернет и перестали работать мониторы и микрофоны.

Это дало повод спикеру палаты Валентине Матвиенко сказать: «Наша работа была парализована на полчаса, так что же будет, если отключат интернет». По версии разработчиков документа, он направлен прежде всего на защиту российского сегмента мировой сети. А «отключить» его планирует, естественно, злокозненный Запад во главе с США. Таковы основные посылы российской пропаганды по этой теме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также утверждал, что законопроект направлен «на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве» по отношению к России.

В то же время документ ранее был подвергнут критике, в том числе со стороны экспертной группы при правительстве РФ, Счетной палаты России, а также бизнеса, представителей IT-сообщества, рядовых пользователей и вызвал массовые протесты.

Специалисты обращают внимание на огромные расходы, связанные с реализацией инициативы на практике. По сообщениям СМИ, только на эти цели может быть потрачено около 30 миллиардов рублей. Еще порядка 134 миллиарда рублей в год понадобится на компенсации операторам связи.

Кроме того, внедрение в жизнь закона о закрытом вызовет расширение штата аффилированных с Роскомнадзором структур, у самого же надзорного ведомства появятся дополнительные полномочия и рычаги. Оно сможет не только блокировать сайты, но и вмешиваться в маршрутизацию трафика. Таким образом, по мнению критиков проекта, открывается прямая дорога для тотальной цензуры в интернете.

Согласно недавнему опросу Левада-центра, 64% негативно относятся к новой законодательной инициативе.

Руководитель проекта «РосКомСвобода» Артем Козлюк не согласен с тем, что законопроект направлен на защиту российского рунета. По его мнению, наоборот, любая централизованная система более уязвима к внешним атакам и угрозам, чем децентрализованная.

«А основный смысл этой инициативы мы видим именно в централизации, в стремлении к вертикальному госуправлению отечественным интернетом, –добавил он. – По документу, государственным ведомствам даются полномочия по монополизации трафика, огосударствляются различные инфраструктурные элементы. Поэтому, конечно, это система более уязвима к внешним атакам, если таковые предполагаются».

При этом четкие модели угроз так и не были прописаны законотворцами, указал Артем Козлюк: «Поэтому тут даже невозможно понять, от чего хотят защититься инициаторы документа и те, кто проголосовал за проект. Речь идет лишь о какой-то мифической угрозе со стороны Америки по отключению нас от всемирной сети».

Это просто виртуальная страшилка, которая не имеет ничего общего с действительностью, резюмировал эксперт.

В свою очередь, основатель Центра цифровых прав Станислав Шакиров считает, что документ направлен и не на защиту, и не на изоляцию интернета.

«Защитить рунет он не может просто по той причине, что защищает децентрализация, а не централизация, – пояснил он. – Поэтому если вы хотите сделать рунет максимально уязвимым для внешних врагов и разрозненных хакеров, то нужно действовать так, как этот закон и предусматривает. Соответственно, если стремиться сделать рунет максимально безопасным, нужно ослабить регулирование, дать работать свободно рынку, как и происходило до 2012-2013 годов».

С другой стороны, как представляется Станиславу Шакирову, этот законопроект не направлен на изоляцию, так как очень многие «изоляционистские позиции» были вычеркнуты из текста с момента первого и второго чтений в Госдуме.

Как заметил главный аналитик Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций Карен Казарян, любой специалист, который читал документ в той форме, которая одобрена Совфедом, понимает, в чем его суть.

«В основном, инициатива направлена но то, чтобы за счет государства закупить большое количество никому непонятного оборудования, видимо, неких конкретных российских производителей, а затем это оборудование должны поставить операторы связи. По-моему, это главная цель проекта. Другая цель – с помощью этого оборудования «порулить» интернетом в России», – заключил он.

Однако последняя задача, по оценке аналитика, вряд ли может быть достигнута на практике.

Некоторые IT-эксперты уже публиковали в сети различные схемы обхода препятствий, которые могут возникнуть в результате реализации отдельных положений документа. Ожидается, что закон вступит в действие с 1 ноября текущего года.


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