В Верховной Раде Украины обратились с требованиями к Зеленскому 3 23.04.2019, 13:11

2,869

Фото: rada.gov.ua

Депутаты хотят, чтобы новоизбранный президент рассказал о своих первых шагах.

Несколько фракций Верховной Рады Украины выступили с требованиями к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием рассказать о своих шагах на посту главы государства, а также рассказали о своих ожиданиях от него, сообщает "Украинская правда".

Соответствующие заявления были озвучены во время пленарного заседания парламента во вторник.

Так, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что 21 апреля Украина выбрала нового президента и его основная задача - вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии.

Он отметил, что за предыдущие пять лет Украина получила безвиз, энергетическую независимость, добилась санкций против РФ, улучшила финансирование своей армии и многое другое и эти достижения надо защитить.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан придерживаться основного закона, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и ЕС. Такова воля украинского народа", - сказал Бурбак.

Он отметил, что Зеленский обязан следовать этому курсу, а все попытки капитулировать перед Россией недопустимы.

"Президент, правительство и парламент должны вместе работать ради успеха страны. Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подытожил Бурбак.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что 21 апреля украинцы нокаутировали старую "систему жадности и олигархата", но она может возродиться, если не будут введены предупредительные шаги.

В частности, он отметил необходимость принять закон об импичменте, который заставит президента, независимо от фамилии, быть ответственным перед народом.

Ляшко подчеркнул, что требует от нового президента прекращения "эпохи бедности" - снижение тарифов, повышения зарплат, пенсий и прочее.

"Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства. И именно Порошенко подписал решение о соглашении с МВФ", - сказал лидер "РПЛ".

"Мы обращаемся к новому президенту, немедленно пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов", - добавил Ляшко.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк отметил, что президент - не монарх, а слуга украинского народа, поэтому в первую очередь необходимо снять неприкосновенность с нардепов и самого главы государства.

Он добавил, что пока от президента ожидают прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, закона о разрушении "Роттердам +" и другие шаги в интересах народа.

О необходимости немедленного принятия закона об импичменте заявил и представитель фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, соответствующий документ фракцией был зарегистрирован еще в 2014 году и теперь его требуют включить в повестку дня Рады.

Также он отметил, что украинцы сделали свой выбор, выбрали нового президента демократическим путем и этот выбор следует уважать.

Кожемякин заявил, что от Зеленского ждут фундаментальных изменений.

"От нового президента и нас с вами зависит, будут ли они (изменения - ред.) поверхностными и приведут ли к глобальным изменениям в будущем", - сказал он.