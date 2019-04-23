Оргкомитет Чернобыльского шляха: Взимание денег за работу милиции неприемлемо 8 23.04.2019, 13:18

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Не граждане должны платить государству за память о Чернобыле, а государство - гражданам.

Оргкомитет Чернобыльского шляха опубликовал заявление в связи с решением Мингорисполкома о проведении шествия 26 апреля:

- Сообщаем, что Оргкомитет Чернобыльского шляха получил решение Мингорисполкома о проведении массового мероприятия 26 апреля со сбором участников в 18.00 на площадке возле главного входа в Президиум Национальной Академии Наук и шествием по традиционному маршруту до Чернобыльской часовни.

Отмечаем, что в своей заявке на проведение этой уличной акции организаторы предлагали обеспечивать охрану правопорядка своими силами. Это традиционное на протяжении последних 30 лет мероприятие имеет высокую общественную значимость для Беларуси, больше всех пострадавшей от последствий Чернобыльской катастрофы. Это дань памяти жертвам и ежегодная траурная акция.

Мингорисполком, вопреки предложению заявителей, в понедельник потребовал оплаты действий милиции и сообщил о том, что освобождение от нее не предусмотрено.

Оргкомитет ЧШ считает неприемлемым взимание денег за работу милиции, финансируемую из госбюджета, поскольку по факту это двойная оплата действий, в которых не только нет необходимости, но зачастую в Беларуси - угроза для участников мероприятий.

Мы считаем, что не граждане должны платить государству за память о Чернобыле, а государство должно гражданам, которые продолжают страдать от последствий этой радиационной катастрофы.

Не позднее среды 24 апреля заявители намерены встретиться с представителями ГУВД Мингорисполкома, чтобы в очередной раз заявить о недопустимости взимания оплаты. Мы квалифицируем это требование властей как политическое и экономическое давление на граждан, особенно в свете недавней практики выставления больших, неподъемных для участников сумм. Эта практика и поддерживающие ее нормативные акты нарушают конституционные права и свободы граждан. Мы считаем, что власти не должны объявлять мероприятие несанкционированным на основании нашего отказа платить за милицию.

Напоминаем, что проходит ежегодная неделя мероприятий «Беларусь между Чернобылем и Островцом», которая обычно заканчивается «Чернобыльским шляхом».