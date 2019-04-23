Цены на нефть достигли максимума 2019 года на фоне санкций США против Ирана 23.04.2019, 13:39

Фьючерсы нефти Brent торгуются по $74,67.

23 апреля цены на нефть достигли максимума 2019 года. По состоянию на 11.55 стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет $74,67 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи, пишет "Гордон".

22 апреля в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение прекратить действие исключений, которые позволяли ряду стран мира покупать иранскую нефть без риска попасть под американские санкции.

Решение принято после консультаций с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые согласились с инициативами Штатов по удовлетворению мирового спроса после того, как вся иранская нефть должна быть удалена с рынка.

Аналитики считают, что мировые нефтяные рынки смогут справиться с эмбарго на иранскую нефть, поскольку у других поставщиков достаточно свободных мощностей, пишет агентство Reuters.