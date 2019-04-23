Что будет с автоналогом и куда идет дорожный сбор 11 23.04.2019, 13:44

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ФОТО: KP.BY

С каждым годом число машин без техосмотра на дорогах растет.

Изменить ситуацию должен был новый закон, по которому платить за дороги проще и не так накладно, как сейчас. Но документ пока не приняли. Что думают водители по поводу «дорожного налога» и куда идут деньги от госпошлины, выяснял «Вечерний Гродно».

Почему не подписали документ

Несколько месяцев проект Указа «О платежах за участие в дорожном движении» обсуждала общественность. Мнение высказали почти 400 человек. Главные изменения — вместо госпошлины ввести ставки платы и разрешить платить автоналог минимум за месяц, максимум за два года, как решит сам автовладелец, — должны были вступить в силу с 1 апреля, однако документ до сих пор не подписан.

Каждый третий автомобиль — без техосмотра

По итогам обсуждения, большинство водителей согласилось, что автоналог нужно отвязать от техосмотра, тогда на дорогах машин с непройденным ТО будет меньше.

По данным ГАИ, только в Гродненской области зарегистрировано почти 547 тысяч транспортных средств, а разрешений на допуск к участию в дорожном движении в прошлом году выдали только около 180 тысяч.

— Эта цифра по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 9,5 процента и каждый год продолжает снижаться, — пояснил заместитель начальника филиала УП «Белтехосмотр» по Гродненской области Андрей Игнатович.

Несложно посчитать, что сегодня каждый третий автомобиль ездит без техосмотра. Водители объясняют это тем, что дешевле заплатить штраф, чем автомобильный налог. Сейчас большинство автолюбителей платит от 3 до 11 базовых величин, или от 76,50 до 280,50 рубля. Если машина младше десяти лет, сумма удваивается и вносится раз в два года. В то же время штраф за непройденный техосмотр составляет от 1 до 3 базовых величин, или от 25,50 до 76,50 рубля, за повторное в течение года нарушение — от 2 до 5 базовых, или от 51 до 127,50 рубля. Но нарушитель его заплатит, только если попадётся инспектору ГАИ.

Водители за то, чтобы дорожный сбор включить в цену бензина

По мнению многих водителей, дорожный сбор нужно включить в стоимость топлива, но в Минфине против этого. Как пояснил начальник главного управления Министерства финансов Игорь Пуркалик в эфире ТВ, к 2024 году российская нефть для нас будет стоить столько же, сколько и для остальных стран. Кроме того, сейчас нефтеперерабатывающие предприятия убыточны. Чтобы выйти хотя бы на нулевую рентабельность, цены на бензин нужно повышать ещё на 9–13 копеек.

К слову, с начала года топливо дорожало по копейке уже девять раз. Последний — 21 апреля.

На что потратят средства от автоналога

Часть водителей принципиально не платит автоналог, поскольку недовольна состоянием дорог. По закону, госпошлина должна зачисляться в республиканский дорожный фонд и идти на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских и местных дорог, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным под эти цели.

В этом году, согласно Закону о республиканском бюджете за 2019 год, в дорожную «кассу» должно поступить 290 млн рублей. Половина средств передаётся в бюджеты областей в виде субвенций. Большая часть достанется Минской области — почти 35 млн рублей, меньше всего — Могилёвской — 15,225 млн. В бюджет Гродненской области перечислят 22,185 млн рублей, или всего 15,3 %. Как сообщили в пресс-службе Минтранса, госпошлина распределяется исходя из протяженности дорог и количества зарегистрированных транспортных средств. Этот вопрос не раз рассматривался заинтересованными на протяжении ряда лет, в том числе на уровне правительства. Компромиссное решение между регионами не было достигнуто, так как каждое из предложений учитывало только интересы отдельно взятого региона.

По просьбе журналистов в одной из гродненских дорожных служб посчитали, сколько километров дороги можно заасфальтировать за 22,185 млн рублей. Этих денег хватит один раз закатать асфальтом толщиной 5 см примерно 634 000 кв. м. Это равно 42,3 км четырёхполосной дороги, например от Гродно до Озёр и обратно.

Что говорят водители

Леонид Горелик:

— Наиболее справедливым, простым и правильным было бы включить платежи за участие в дорожном движении в стоимость одного литра топлива (газ, бензин, дизтопливо), 1 кВт электроэнергии для электромобилей, которые продают заправках общего пользования. Затем продавцы топлива и электроэнергии будут перечислять установленную налоговую долю от стоимости реализованного топлива и электроэнергии в республиканский дорожный фонд.

Это позволит реализовать принцип социальной справедливости: ездишь — платишь, имеешь большой или более мощный автомобиль — больше платишь. Тогда не нужно вводить коэффициенты для различных видов ТС, мотоциклов, прицепов и делить владельцев транспорта на физических лиц и организации, ущемляя последних более высокими ставками налога. Кроме того, государство будет получать налог с иностранного транспорта, пересекающего транзитом нашу страну либо постоянно находящегося в Беларуси, при их заправке. Сейчас в республике, особенно в областях, граничащих с Россией, много транспорта с российской регистрацией, на котором ездят граждане Беларуси и который не прошёл у нас техосмотр. Нужно исключить двойное налогообложение автомобилей в год на учебный и коммерческий транспорт, а также необходимость разрабатывать и вводить систему контроля уплаты налога в отношении собственников ТС с применением технических средств контроля, требующую немалых финансовых затрат на внедрение и содержание.

Что касается самолётов, вертолётов, тепловозов, речных судов, спецтранспорта организаций, не предназначенного для движения по дорогам общего пользования, транспорта Минобороны, на АЗС общего пользования они не заправляются и при поставках топлива для таких организаций в его стоимость налог не должен входить. Для бюджетных организаций можно разработать механизм и порядок компенсации (возврата) уплаченного налога, включённого в стоимость топлива. «Обиженными» в данном случае окажутся люди и организации, приобретающие топливо для мотокос, бензогенераторов, бензопил, мотокультиваторов, моторных лодок и т. д. Но, как мне кажется, из двух зол необходимо выбирать наименьшее. Да и средний расход топлива для мотокосы, мотоблока на даче либо в деревне на сезон не превышает десяти литров. Ну а организации (лесозаготовительные, коммунальные и другие) немного увеличат свои расходы. Возможен аргумент, что стоимость топлива при включении в него цены налога окажется выше, чем в России, и массово будут заправляться на российских АЗС. Такое может быть в приграничных районах, но, думаю, это не критично.