«Нафтан» резко снизил переработку нефти 3 23.04.2019, 14:14

Новополоцкий НПЗ вынужден был пойти на резкое снижение переработки нефтяного сырья.

ОАО «Нафтан» пошло на резкое вынужденное уменьшение переработки нефти, сообщили БелТА на предприятии.

Для недопущения выхода из строя оборудования из-за коррозии и для предотвращения снижения активности катализаторов, используемых в процессах переработки нефти, новополоцкий НПЗ вынужден был пойти на резкое снижение переработки нефтяного сырья.

«В субботу, 20 апреля, на предприятии приступили к понижению загрузки первичных установок по переработке нефти, в воскресенье, 21 апреля, мощности пришлось понизить еще на 10%. В настоящее время загрузка ОАО «Нафтан» по нефтяному сырью составляет менее 55% от уровня первого квартала 2019 года. Полностью прекращена переработка на установке АТ-8, введенной в эксплуатацию в 2017 году», — проинформировали на предприятии.