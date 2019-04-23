закрыть
23 апреля 2019, вторник, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Группа Florence + The Machine записала песню для восьмого сезона «Игры престолов»

  • 23.04.2019, 15:00

В качестве видеоряда к песне используются кадры из сериала.

Второй эпизод последнего сезона «Игры престолов» закончился песней Подрика Пейна — оруженосца Бриенны Тарт. Герой исполнил известную в Вестеросе легенду «Дженни из Старых Камней». В ней говорится о трагической любви принца Дункана Таргариена и его жены Дженни, которая, как утверждалось, ведет свой род от Первых Людей, пишет «Медуза».

В сериале баллада Подрика плавно переходит в титры, где «Дженни из Старых Камней» продолжает исполнять группа Florence + The Machine. Телеканал HBO, на котором выходит «Игра престолов», выложил на свой ютьюб-канал полную версию песни. В качестве видеоряда используются кадры из сериала.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко