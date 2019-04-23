Группа Florence + The Machine записала песню для восьмого сезона «Игры престолов» 23.04.2019, 15:00

В качестве видеоряда к песне используются кадры из сериала.

Второй эпизод последнего сезона «Игры престолов» закончился песней Подрика Пейна — оруженосца Бриенны Тарт. Герой исполнил известную в Вестеросе легенду «Дженни из Старых Камней». В ней говорится о трагической любви принца Дункана Таргариена и его жены Дженни, которая, как утверждалось, ведет свой род от Первых Людей, пишет «Медуза».

В сериале баллада Подрика плавно переходит в титры, где «Дженни из Старых Камней» продолжает исполнять группа Florence + The Machine. Телеканал HBO, на котором выходит «Игра престолов», выложил на свой ютьюб-канал полную версию песни. В качестве видеоряда используются кадры из сериала.