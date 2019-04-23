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ИГ взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

  • 23.04.2019, 15:14
ФОТО: PAP

Подтверждений причастности к атакам на церкви боевики не предоставили.

Организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек. Об этом со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

О заявлении ИГ сообщает и портал SITE, который специализируется на мониторинге экстремистских сайтов.

Подтверждений причастности к атакам на церкви и гостиницы Шри-Ланки ИГ не представила.

Ранее во вторник министр обороны и средств массовой информации Шри-Ланки Руван Вийевардене назвал теракты акцией экстремистов, проведенной в качестве «возмездия» за атаку на мечети новозеландского города Крайстчёрч в середине марта 2019 года.


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