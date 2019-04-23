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Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

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  • 23.04.2019, 15:32
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Лидером по сумме контрактов и объему закупок стала китайская компания.

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.

Лидером по сумме контрактов и объему закупок стала китайская China National United Oil Corporation. По подсчетам авторов обновленного рейтинга, в 2018 году сумма контрактов составила $20,5 млрд, объем закупок — 39,5 млн т при средней стоимости одного барреля в $71,2.

Следом за ней идет Litasco — швейцарская компания, которая является эксклюзивным трейдером нефти и нефтепродуктов российской компании ЛУКОЙЛ и которая была лидером трех предыдущих рейтингов. Ее сумма контрактов составила $17,6 млрд, объем закупок — 34,9 млн т, средняя стоимость одного барреля при закупках — $69,2.

«Дочка» «Роснефти» — Rosneft Trading — увеличила закупки у материнской компании по сравнению с рейтингом прошлого годом и замкнула тройку лидеров списка со следующими цифрами: сумма контрактов — $12,5 млрд, объем закупок — 25,1 млн т.

На четвертом месте расположился трейдер французской Total — Total Oil Trading SA (TOTSA): она в 2018 году заключила контрактов на покупку российской нефти на $10,3 млрд с объемом поставок 20,9 млн т нефти. Пятое и шестое места заняли польский концерн Orlen и новичок рейтинга — частная китайская нефтяная компания CEFC China. В прошлогоднем рейтинге пятое место занимала Tatneft Europe.

В десятку лидеров вошли также:

британская Shell Trading,

трейдер «Татнефти» Tatneft Europe,

британская QHG Trading,

оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.


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