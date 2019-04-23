Павел Северинец: В Украине решается судьба Беларуси и всего мира 6 23.04.2019, 15:47

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы с тревогой и надеждой смотрят на Украину.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Итоги выборов для сайта Charter97.org прокомментировал один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец:

- Свои чувства после выборов в Украине могу описать двумя словами: тревога и надежда. С одной стороны нужно поздравить украинцев с тем, что у них демократически прошли выборы. Нам, белорусам, до этого пока довольно далеко. Что касается формы, процедуры выборов, то все было сделано красиво и по-европейски.

Также приятно, что вчера тысячи людей собрались и поблагодарили Петра Порошенко за все то, что он сделал. Это тоже часть политической культуры и это классно.

Теперь скажу про другую сторону. Конечно, у всех вызывает тревогу, что человек без политического опыта коим является Владимир Зеленский стал президентом. Многие считают, что Порошенко был бы лучшим противником для Путина, который воюет с Украиной, но судить так было бы недальновидно. Есть кредит доверия к Зеленскому и тем новым формам и подходам, которые он презентует. Здесь нужно надеяться и молиться, чтобы Украина выстояла.

Раз украинцы так решили, это их право и сейчас мяч на стороне Владимира Зеленского. Для нас это очень важно, потому что, возможно, в Украине, которая противостоит российской агрессии, решается судьба Беларуси и всего мира.

- Какой должна быть политика нового президента Украины в отношении Беларуси?

- В первую очередь я бы посоветовал Владимиру Зеленскому быть более принципиальным в отношении режима Лукашенко.

За пять лет президенства Порошенко мы рассмотрели его и плюсы, и минусы. Могу сказать, что он шел на союз с Лукашенко и, скажем, нечасто поднимал вопрос демократии, прав человека в Беларуси. Хотя, на мой взгляд, он мог бы во многом повлиять на Лукашенко.

Белорусский правитель зависим от Украины и ситуации в Украине. Мне кажется, если Зеленский будет поднимать белорусские вопросы чаще, чем Порошенко, то он оправдает доверие и украинцев в том числе, которое сейчас возложено на него.

Однозначно, один из важнейших интересов Украины — свободная и демократическая Беларусь. Если этого не удастся достичь, то угроза будет нависать над Украиной не только с Востока и Юга, но еще и с Севера. Украина получится окруженной.

Подчеркну, белорусское направление очень важно для Украины. Знаете, для меня показателем будет разговор Зеленского с Лукашенко. Надеюсь, что новый президент Украины будет принципиально поддерживать стремление белорусов к демократии и свободе.

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