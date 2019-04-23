Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные

Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные1
- 23.04.2019, 15:40
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В мае в Беларуси за счет переноса рабочих дней будут длинные выходные.
1 мая, в среду, у нас праздник труда и, соответственно, выходной, потом мы не работаем с 5 по 9 мая. 4 и 11 мая — рабочие субботы. В Минздраве рассказали tut.by, как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.
Как будут работать больницы
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику работы в субботний день;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику рабочего дня;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику рабочего дня;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 мая по графику рабочего дня;
11 мая по графику работы в субботний день;
Как будут работать поликлиники
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику рабочего дня;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику работы в субботний день;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику работы в субботний день;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 — 11 мая по графику рабочего дня;
По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.