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Как будут работать поликлиники и больницы в большие майские выходные

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  • 23.04.2019, 15:40
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В мае в Беларуси за счет переноса рабочих дней будут длинные выходные.

1 мая, в среду, у нас праздник труда и, соответственно, выходной, потом мы не работаем с 5 по 9 мая. 4 и 11 мая — рабочие субботы. В Минздраве рассказали tut.by, как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные и праздничные дни.

Как будут работать больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день;

Как будут работать поликлиники

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 — 11 мая по графику рабочего дня;

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.


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